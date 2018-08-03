Динамо – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу 3-го туру УПЛ

Олександр Хацкевич та Паулу Фонсека назвали стартові склади своїх команд на поєдинок 3-го туру УПЛ 2018/19 Динамо – Шахтар. Зустріч розпочалась на НСК Олімпійський о 19:00.

Матч Динамо – Шахтар розпочався о 19:00. "Футбол 24" проводить пряму онлайн-трансляцію поєдинку.

Вже відомі стартові склади Динамо та Шахтаря, які грають між собою в рамках 3-го туру Прем'єр-ліги 2018/19.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук, Буяльський, Шепелєв, Вербіч, Циганков – Бєсєдін

Запасні: Бущан, Че Че, Сідклей, Андрієвський, Гармаш, Шабанов, Русин

Шахтар: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі – Степаненко, Алан Патрік, Коваленко, Тайсон, Марлос – Мораєс

Запасні: Олексій Шевченко, Бутко, Матвієнко, Майкон, Нем, Тотовицький, Фернандо Педро

Нагадаємо, обидві команди після 2 турів УПЛ набрали по 6 очок.