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Динамо – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча 3-го тура УПЛ

18:52 475 Читати українською
Динамо – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча 3-го тура УПЛ
Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча

Александр Хацкевич и Паулу Фонсека назвали стартовые составы своих команд на поединок 3-го тура УПЛ 2018/19 Динамо - Шахтер. Встреча началась на НСК Олимпийский в 19:00.

Матч Динамо – Шахтер начался в 19:00. "Футбол 24" проводит прямую онлайн-трансляцию поединка.

Уже известны стартовые составы Динамо и Шахтера, которые играют между собой в рамках 3-го тура Премьер-лиги 2018/19.

Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Вербич, Цыганков – Беседин

Запасные: Бущан, Че Че, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Шабанов, Русин

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Тайсон, Марлос – Мораес

Запасные: Алексей Шевченко, Бутко, Матвиенко, Майкон, Нем, Тотовицкий, Фернандо Педро

Напомним, обе команды после 2 туров УПЛ набрали по 6 очков.

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев

live 26'
0 : 0
Шахтер
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