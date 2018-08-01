toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ АНДРІЙ ЛУНІН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - РЕАЛ МАДРИД

Динамо – Шахтар: Ракицький повернувся в загальну групу "гірників"

14:51 435 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Ракицький повернувся в загальну групу "гірників"
Ярослав Ракицький / Фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький готується до матчу з Динамо разом із командою.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до матчу 3 туру УПЛ проти київського Динамо.

У загальну групу "гірників" повернувся захисник Ярослав Ракицький, який не зіграв проти Арсенал-Київ через травму.

Натомість Кривцов, Ордець та Кайоде досі тренуються індивідуально.

Матч Динамо – Шахтар відбудеться на столичному НСК Олімпійський 3 серпня, початок гри – о 19:00.

"Бездоганно вписався в гру МЮ, але повинен вчитися на помилках Погба". Реакція англійських ЗМІ на дії Фреда проти Реала

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
до матчу
2
дн
:
2
год
:
56
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Динамо - Шахтар Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Сергій Кривцов Сергій Кривцов Іван Ордець Іван Ордець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Інтер веде переговори щодо трансферу Модріча
    Італія — 09:141734 Інтер веде переговори щодо трансферу Модріча
5
год
:
56
хв
Арсенал
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук