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Динамо – Шахтер: Ракицкий вернулся в общую группу "горняков"

14:56 35 Читати українською
Динамо – Шахтер: Ракицкий вернулся в общую группу "горняков"
Ярослав Ракицкий / Фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий готовится к матчу с Динамо вместе с командой.

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к матчу 3 тура УПЛ против киевского Динамо.

В общую группу "горняков" вернулся защитник Ярослав Ракицкий, который не сыграл против Арсенал-Киев из-за травмы.

Кривцов, Ордец и Кайоде до сих пор тренируются индивидуально.

Матч Динамо – Шахтер пройдет на столичном НСК Олимпийский 3 августа, начало игры – в 19:00.

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Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

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