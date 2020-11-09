В кінці першого тайму капітан киян Сергій Сидорчук грубо зіграв у підкаті проти Корнієнка, за що був вилучений з поля. Травма захисника "гірників" виявилася серйозною – Корнієнко пропустить мінімум 1,5 місяці, повідомляє Терикон.

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Таким чином Віктор до кінця 2020 року не зможе допомогти Шахтарю не тільки в УПЛ, але і в Лізі чемпіонів. А також гравець не поїде у табір збірної України, куди його вперше викликав Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що досі своє відновлення від травми продовжує інший лівий захисник Шахтаря – Ісмаїлі. Саме бразильця замінив Корнієнко, ставши справжнім відкриттям нинішнього сезону, в якому вже зіграв за донеччан 10 матчів і віддав 2 результативні передачі.

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