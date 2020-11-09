Динамо – Шахтар: Корнієнко після фолу Сидорчука вибув на тривалий термін
Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко отримав серйозне пошкодження у матчі 9-го туру УПЛ проти Динамо (3:0).
В кінці першого тайму капітан киян Сергій Сидорчук грубо зіграв у підкаті проти Корнієнка, за що був вилучений з поля. Травма захисника "гірників" виявилася серйозною – Корнієнко пропустить мінімум 1,5 місяці, повідомляє Терикон.
Корнієнко відверто розповів про наслідки жорсткого підкату Сидорчука
Таким чином Віктор до кінця 2020 року не зможе допомогти Шахтарю не тільки в УПЛ, але і в Лізі чемпіонів. А також гравець не поїде у табір збірної України, куди його вперше викликав Андрій Шевченко.
Нагадаємо, що досі своє відновлення від травми продовжує інший лівий захисник Шахтаря – Ісмаїлі. Саме бразильця замінив Корнієнко, ставши справжнім відкриттям нинішнього сезону, в якому вже зіграв за донеччан 10 матчів і віддав 2 результативні передачі.
Розчарування: чому Шахтар розгромив Динамо, статус Сидорчука треба переглянути, а Класичне справило гнітюче враження