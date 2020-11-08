"Показали свою гру, хороший футбол, свій почерк. Вважаю, ми повністю переграли суперника, хоча Динамо теж відмінна команда. Нам вдалося це зробити. Думаю, якщо на табло рахунок 3:0, то ми виконали все те, що тренер хотів і що говорив нам.

Динамо – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Як самопочуття після зіткнення із Сидорчуком? Болить нога. Завтра вранці буде видно, що і як. Я викликаний у збірну України, завтра лікарі подивляться, що там, і скажуть", – цитує Корнієнка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Шахтар все ще поступається Динамо у турнірній таблиці УПЛ – між двома грандами залишилося лише одне очко.

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