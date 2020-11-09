В конце первого тайма капитан киевлян Сергей Сидорчук грубо сыграл в подкате против Корниенко, за что был удален с поля. Травма защитника "горняков" оказалась серьезной – Корниенко пропустит минимум 1,5 месяца, сообщает Террикон.

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Таким образом Виктор до конца 2020 года не сможет помочь Шахтеру не только в УПЛ, но и в Лиге чемпионов. А также игрок не поедет в лагерь сборной Украины, куда его впервые вызвал Андрей Шевченко.

Напомним, что до сих пор свое восстановление от травмы продолжает другой левый защитник Шахтера – Исмаили. Именно бразильца заменил Корниенко, став настоящим открытием нынешнего сезона, в котором уже сыграл за дончан 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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