toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кадар може зіграти проти Шахтаря у Кубку України

19:30 337 Читать на русском
Кадар може зіграти проти Шахтаря у Кубку України
Тамаш Кадар / Nemzetisport.hu

Захисник Динамо Тамаш Кадар відновився після травми і зможе допомогти своїй команді вже у найближчих матчах.

 

Захисник збірної Угорщини та київського Динамо Тамаш Кадар відновився після травми і зможе зіграти у кубковому матчі проти донецького Шахтаря, повідомляє Dynamo.kiev.ua. Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Кубка України між грандами українського футболу відбудеться 30 жовтня.

"Грандіозний результат з вражаючим європейським рекордом": данські ЗМІ тріумфують після матчу Динамо – Копенгаген

До слова, 29-річний футболіст отримав м’язову травму у матчі за збірну Угорщини і пропустив поєдинки проти Олександрії у чемпіонаті України та Копенгагена у Лізі Європи. Швидше за все, захисник не зіграє і в найближчому матчі УПЛ проти Карпат, однак буде готовий допомогти киянам у грі проти Шахтаря.

Кадар у нинішньому сезоні чемпіонату України провів 10 матчів і відзначився результативною передачею.

Динамо – Копенгаген: Михайличенко програв тактичну дуель, несподівані гравці матчу ЛЄ, дивний суддя і провал динамівця

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Тамаш Кадар Тамаш Кадар Кубок України Динамо - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
45
хв
Майнц
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук