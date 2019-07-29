Динамо – Шахтар: Караваєв прокоментував здобуття першого трофею у професіональній кар'єрі

Новоспечений гравець Динамо Олександр Караваєв розповів, що гравці киян наприкінці матчу розуміли, що заб'ють гол.

"Звичайно хотілося виграти трофей в першому офіційному матчі за Динамо. До цього я їх не вигравав. Хотілося забити, але не вийшло. Головне, що виграли. Ми боролися до останнього і довели все на полі.

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Шахтар завжди так грає. Короткий пас, контроль м'яча. Намагалися стримати їх. У них було багато моментів, але і у нас вони теж були. У підсумку результат на нашу користь.

На лавці запасних панувала хороша атмосфера. Розуміли, що заб'ємо один м'яч 100% і можемо забити ще раз. Так і вийшло. Всі гравці вірять один в одного. Неважливо, граєш ти чи ні", – цитує Караваєва Dynamomania.com.

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