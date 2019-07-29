Динамо – Шахтер: Караваев прокомментировал завоевание первого трофея в профессиональной карьере

Новоиспеченный игрок Динамо Александр Караваев рассказал, что игроки киевлян в конце матча понимали, что забьют гол.

"Конечно хотелось выиграть трофей в первом официальном матче за Динамо. До этого я их не выигрывал. Хотелось забить, но не получилось. Главное, что выиграли. Мы боролись до последнего и доказали все на поле.

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Шахтер всегда так играет. Короткий пас, контроль мяча. Пытались сдержать их. У них было много моментов, но и у нас они были. В итоге результат в нашу пользу.

На скамейке запасных царила хорошая атмосфера. Понимали, что забьем один мяч 100% и можем забить еще раз. Так и получилось. Все игроки верят друг в друга. Неважно, играешь ты или нет", – цитирует Караваева Dynamomania.com.

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