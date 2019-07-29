toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок України
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Літри шампанського, запальні пісні та футболка Гармаша – як Динамо святкувало перемогу в Суперкубку України над Шахтарем

10:08 799 Читать на русском
Літри шампанського, запальні пісні та футболка Гармаша – як Динамо святкувало перемогу в Суперкубку України над Шахтарем
Гравці Динамо з Суперкубком України / Динамо

Футболісти Динамо не стримували своїх емоцій після перемоги над Шахтарем у матчі за Суперкубок України.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

Гравці Динамо відсвяткували перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок України. Футболісти обливались шампанським, а Гармаш розповідав, як забивав переможний гол.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

Динамівці фотографувались з трофеєм, раділи та стрибали, а згодом включили популярні музичні треки. Віталій Миколенко, Беньямін Вербіч та Томаш Кендзьора переспівали відому пісню "Freed from Desire", присвятивши її Денису Гармашу.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком

blog_ava
Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
00:32
3063
Теги
Динамо Динамо Суперкубок України Динамо - Шахтар Денис Гармаш Денис Гармаш Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
6
год
:
48
хв
Судува
18:45
Тре Пенне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук