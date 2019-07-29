Літри шампанського, запальні пісні та футболка Гармаша – як Динамо святкувало перемогу в Суперкубку України над Шахтарем

Футболісти Динамо не стримували своїх емоцій після перемоги над Шахтарем у матчі за Суперкубок України.

Гравці Динамо відсвяткували перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок України. Футболісти обливались шампанським, а Гармаш розповідав, як забивав переможний гол.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

Динамівці фотографувались з трофеєм, раділи та стрибали, а згодом включили популярні музичні треки. Віталій Миколенко, Беньямін Вербіч та Томаш Кендзьора переспівали відому пісню "Freed from Desire", присвятивши її Денису Гармашу.

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