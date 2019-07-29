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Шампанское, зажигательные песни и футболка Гармаша – как Динамо праздновало победу в Суперкубке Украины над Шахтером

10:08 206 Читати українською
Шампанское, зажигательные песни и футболка Гармаша – как Динамо праздновало победу в Суперкубке Украины над Шахтером
Игроки Динамо с Суперкубком Украины / Динамо

Футболисты Динамо не сдерживали своих эмоций после победы над Шахтером в матче за Суперкубок Украины.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

Игроки Динамо отпраздновали победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины. Футболисты обливались шампанским, а Гармаш рассказывал, как забивал победный гол.

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Динамовцы фотографировались с трофеем, радовались и прыгали, а потом включили популярные музыкальные треки. Виталий Миколенко, Беньямин Вербич и Томаш Кендзера перепели известную песню "Freed from Desire", посвятив ее Денису Гармашу.

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