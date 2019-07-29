Шампанское, зажигательные песни и футболка Гармаша – как Динамо праздновало победу в Суперкубке Украины над Шахтером

Футболисты Динамо не сдерживали своих эмоций после победы над Шахтером в матче за Суперкубок Украины.

Игроки Динамо отпраздновали победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины. Футболисты обливались шампанским, а Гармаш рассказывал, как забивал победный гол.

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Динамовцы фотографировались с трофеем, радовались и прыгали, а потом включили популярные музыкальные треки. Виталий Миколенко, Беньямин Вербич и Томаш Кендзера перепели известную песню "Freed from Desire", посвятив ее Денису Гармашу.

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