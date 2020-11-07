Додаткове тестування дозволить "біло-синім" залучити до матчу проти "гірників" тих футболістів, у яких вже закінчився інкубаційний період після попередньої діагностики.

Як повідомлялось раніше, після повернення з Іспанії, де Динамо в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрічалось з каталонською Барселоною (1:2), у форварда українців Владислава Супряги було діагностовано COVID-19. Результат був отриманий за підсумками тестування, яке здавали всі гравці, викликані в розташування збірної України.

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З огляду на це, УПЛ розглядає можливість зобов'язати київську команду здати додаткові тести на коронавірус перед матчем з Шахтарем, повідомляє видання Meta Ratings.

Згідно медичного протоколу УПЛ, достатньо здавати тест кожні два тижні, аби бути допущеним до матчів. Однак в проміжку між турами Динамо їздило до Іспанії і після повернення тест на коронавірус здали лише збірники. Тому потенційно в матчі проти Шахтаря можуть взяти участь гравці киян, чий інкубаційний період пройшов вже після отримання результатів обов'язкових тестів. Тому, цілком можливо, що Динамо може пройти додаткове тестування на COVID-19 навіть в день матчу з "гірниками" і через шість годин після здачі тестів отримає його результати.

Нагадаємо, тестування перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони показало позитивний результат у: Георгія Цітаішвілі, Дениса Гармаша, Міккела Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце і Миколи Шапаренка. Раніше позитивний тест на коронавірус здали також голкіпери Георгій Бущан і Денис Бойко та захисник Віталій Миколенко.

Нагадаємо, Динамо після 8-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку, набравши 20 балів. Шахтар з 16 очками йде другим. Поєдинок між лідерами української першості заплановано на 8 листопада. Початок матчу о 17:00.

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