Голкіпер Динамо Георгій Бущан прокоментував поразку від Шахтаря (0:1) в 13-му турі УПЛ, яка призвела до відставки Мірчі Луческу.

Динамо мінімально поступилося Шахтарю в 13-му турі чемпіонату України. Після матчу Мірча Луческу оголосив про відхід з київського клубу і завершення тренерської кар'єри.

Луческу офіційно покинув Динамо і завершив тренерську кар'єру

Георгій Бущан, який не зміг врятувати Динамо після удару Олександра Зубкова, емоційно відповів на запитання про можливий "злив" головного тренера.

"Як ми можемо плавити тренера? Ми – Динамо Київ. Такою грою ми можемо плавити самі себе", – заявив Георгій Бущан у коментарі Володимиру Звєрову.

Безвиграшна серія Динамо в УПЛ налічує вже 4 матчі, в яких кияни набрали лише 1 очко. "Біло-сині" за підсумками 13-го туру ризикують опуститися аж на 9 місце турнірної таблиці.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолював Динамо з липня 2020 року. Його контракт був розрахований до літа.

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