Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал поражение от Шахтера (0:1) в 13-м туре УПЛ, которое привело к отставке Мирчи Луческу.

Динамо минимально уступило Шахтеру в 13-м туре чемпионата Украины. После матча Мирча Луческу объявил об уходе из киевского клуба и завершении тренерской карьеры.

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Георгий Бущан, не сумевший спасти Динамо после удара Александра Зубкова, эмоционально ответил на вопрос о возможном "сливе" главного тренера.

"Как мы можем плавить тренера? Мы – Динамо Киев. Такой игрой мы можем плавить сами себя", – заявил Георгий Бущан в комментарии Владимиру Зверову.

Безвыигрышная серия Динамо в УПЛ насчитывает уже 4 матча, в которых киевляне набрали всего 1 очко. "Бело-синие" по итогам 13-го тура рискуют опуститься на 9 место турнирной таблицы.

Напомним, Мирча Луческу возглавлял Динамо с июля 2020 года. Его контракт был рассчитан до лета.

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