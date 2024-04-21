Динамо та Полісся зійдуться у поєдинку 25-го туру УПЛ. Дивіться стартові склади команд та безкоштовну відеотрансляцію зустрічі в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Полісся розпочнеться о 18:00 за київським часом. Гра відбудеться на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Стежити за подіями матчу можна наживо на YouTube-каналі Football Hub (трансляція – нижче), а також на телеканалі 2+2.

Динамо – Полісся: анонс матчу УПЛ

Стартовий склад Полісся: Кудрик – Тейлор, Чоботенко, Кравець, Михайліченко – Крушинський, Кушніренко – Назаренко, Козак, Мустафаєв – Луїфер.

Стартовий склад Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко – Андрієвський, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат.