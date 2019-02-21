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Динамо – Олімпіакос: Соль забив дебютний гол за киян

22:55 85 Читать на русском
Динамо – Олімпіакос: Соль забив дебютний гол за киян
Фран Соль / Динамо

Нападник Динамо Фран Соль забив гол у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

На 32-ій хвилині матчу Віталій Миколенко виконав прострільну передачу у штрафний майданчик Олімпіакоса, а нападник Динамо Фран Соль вдало замкнув пас партнера, зробивши рахунок у матчі 1:0.

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Це перший гол Соля за Динамо. Іспанець перейшов у київський клуб у січні цього року. Фран не відзначався за "біло-синіх" на зборах та у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Соль розповів про мовний бар'єр з партнерами по Динамо

Соль перебрався до Києва з Вілемма ІІ, де був одним із лідерів команди. Фран підписав з киянами контракт на 5 років.

Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

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Фран Соль Фран Соль Динамо Динамо Ліга Європи Відеоновини Динамо - Олімпіакос
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