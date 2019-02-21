Динамо – Олимпиакос: Соль забил дебютный гол за киевлян

Нападающий Динамо Фран Соль забил гол в матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

На 32-й минуте матча Виталий Миколенко выполнил прострельную передачу в штрафную Олимпиакоса, а нападающий Динамо Фран Соль удачно замкнул пас партнера, сделав счет в матче 1:0.

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Это первый гол Соля за Динамо. Испанец перешел в киевский клуб в январе этого года. Фран не отличался за "бело-синих" на сборах и в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

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Соль перебрался в Киев из Вилемма ІІ, где был одним из лидеров команды. Фран подписал с киевлянами контракт на 5 лет.