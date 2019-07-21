Динамо не зуміло перемогти Оболонь-Бровар: красивий гол Цітаішвілі, бліді пів години для молоді, центральна роль Кадірі

Київське Динамо розписало нічию з Оболонь-Бровар у товариському матчі – 1:1. Огляд гри читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Оболонь-Бровар – 1:1

Голи: Цітаішвілі, 11 – Островський, 83

На сьогодні Динамо запланувало два спаринги на завершення підготовки до сезону. Перша зустріч відбулася зранку на тренувальній базі проти представника другого дивізіону Оболонь-Бровар. Олександр Хацкевич виставив змішаний склад, але місце в старті отримали переважно неосновні футболісти.

Динамо: Кучерук – Кравченко, Попов, Шабанов, Піваріч – Кадірі – Цітаішвілі, Шапаренко, Гармаш, Сідклей – Русин

Віцечемпіон України пропустив на старті атаку, яка завершилася підступним ударом – Владислав Кучерук витягнув м'яч з-під поперечини. Динамо заволоділо ініціативою, взяло "круглого" під контроль і перейшло в наступ. На 11-й хвилині "біло-сині" вийшли вперед, коли Георгій Цітаішвілі виконав гольове соло – змістився з правого флангу в центр і пробив у ближній кут воріт.

Динамо більше створювало все ж лівою бровкою, де вийшла незвична пара Піваріч-Сідклей. Туди ж зміщувався Микола Шапаренко, перевантажуючи зону. Наслідок – низка хороших подач і прострілів. У центрі поля вектор атакам задавав Мохаммед Кадірі. Він встигав і переводити м'яч з флангу на фланг, і вирізати діагоналі, і перекушувати в зародку потуги Оболоні.

У середині тайму ганець заробив небезпечний штрафний, з якого Микита Кравченко пробив у стійку. Далі кутовий – Денис Попов ударом головою влучив у воротаря. Динамо продовжувало підтискати, найчастіше на ударній позиції опинявся Микола Шапаренко. На заваді ставали голкіпер та проблеми з точністю.

Оболонь до перерви декілька разів дійшла до воріт Динамо – щоразу через правий фланг Динамо. Микита Кравченко опинявся сам на сам з суперниками, не завжди вчасно зближувався, а тому давав можливість загострити. Владислав Кучерук у першій 45-хвилинці зберіг ворота "сухими", а на другий тайм поступився місцем Руслану Нещерету.

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Стартові хвилини другої половини зустрічі вийшли нудними – команди майже нічого не створювали, грали без воріт. Після рідкісних закидань Динамо у штрафний майданчик м'яч потрапляв до рук воротаря Оболоні. Через годину ігрового часу Олександр Хацкевич зробив 7 замін, випустивши молодих виконавців з U-21. Білошевський, Шулянський, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота та Петрусенко з'явилися на полі.

Скорко в центрі на швидкості пішов у дриблінг і заробив стандарт. Шулянський непогано подав на дальню стійку, партнери замкнули навіс акцентованим ударом, але арбітр зафіксував офсайд. На певний час гра знову заснула, а активізувалася близько 80-ї хвилини у володіннях Динамо. Островський замкнув передачу з лівого флангу ударом через себе. М'яч опускався за комірець Нещерету, але Руслан дотягнувся та перевів гру на кутовий. А потім ще й надійно зіграв після двох корнерів.

Через 3 хвилини Островський все-таки досяг свого, пробивши головою у ворота після навісу справа. Оборона Динамо загубила суперника в центрі штрафного майданчика, а воротар "біло-синіх" не мав шансів врятувати. До фінального свистка молодь Динамо не зуміла організувати жодної осмисленої атаки та довести справу до удару. Підсумок – нічия 1:1.

Другий сьогоднішній матч Динамо відбудеться о 16:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського проти новачка УПЛ Колоса. Новий сезон для команди Олександра Хацкевича розпочнеться 28-го липня Суперкубком України з Шахтарем.

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