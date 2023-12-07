Динамо – Металіст 1925: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
14:53 - Читать на русском
У перенесеному матчі 3 туру Динамо приймає Металіст 1925. Склади команд і онлайн-трансляція – у цій новині на "Футбол 24".
45' live
12’ Назар Волошин
22’ Назар Волошин
34’ Владислав Ванат
12’ Назар Волошин
22’ Назар Волошин
34’ Владислав Ванат
Матч Динамо – Металіст 1925 розпочинається о 15:15. Дивитися трансляцію матчу через офіційний Youtube-канал Динамо можна безпосередньо в цій новині.
Динамо в останніх турах здобуло дві перемоги та наблизилося до лідерів чемпіонату. Металіст 1925 навпаки переживає невдалу серію з трьох поразок і розташовується поруч з зоною вильоту.
Стартові склади команд:
Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат.
Металіст 1925: Сидоренко – Капінус, Червак, Є. Ткачук, Фарина – Габелок, Бичек, Мартинюк – Арі, Дмитренко, Сидоров.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter