У перенесеному матчі 3 туру Динамо приймає Металіст 1925. Склади команд і онлайн-трансляція – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Металіст 1925 розпочинається о 15:15. Дивитися трансляцію матчу через офіційний Youtube-канал Динамо можна безпосередньо в цій новині.

Динамо в останніх турах здобуло дві перемоги та наблизилося до лідерів чемпіонату. Металіст 1925 навпаки переживає невдалу серію з трьох поразок і розташовується поруч з зоною вильоту.

Стартові склади команд:

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат.

Металіст 1925: Сидоренко – Капінус, Червак, Є. Ткачук, Фарина – Габелок, Бичек, Мартинюк – Арі, Дмитренко, Сидоров.

Динамо – Металіст 1925: анонс матчу УПЛ