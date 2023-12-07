Динамо – Металлист 1925: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ
15:00 - Читати українською
В перенесенном матче 3 тура Динамо принимает Металлист 1925. Составы команд и онлайн-трансляция – в этой новости на "Футбол 24".
73' live
12’ Назар Волошин
22’ Назар Волошин
34’ Владислав Ванат
Константин Бычек 41’
12’ Назар Волошин
22’ Назар Волошин
34’ Владислав Ванат
41’ Константин Бычек
Матч Динамо – Металлист 1925 начинается в 15:15. Смотреть трансляцию матча через официальный Youtube-канал Динамо можно прямо в этой новости.
Динамо в последних турах одержало две победы и приблизилось к лидерам чемпионата. Металлист 1925 наоборот переживает неудачную серию из трех поражений и располагается рядом с зоной вылета.
Стартовые составы команд:
Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.
Металлист 1925: Сидоренко – Капинус, Червак, Е. Ткачук, Фарина – Габелок, Бычек, Мартынюк – Ари, Дмитренко, Сидоров.
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