В перенесенном матче 3 тура Динамо принимает Металлист 1925. Составы команд и онлайн-трансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Металлист 1925 начинается в 15:15. Смотреть трансляцию матча через официальный Youtube-канал Динамо можно прямо в этой новости.

Динамо в последних турах одержало две победы и приблизилось к лидерам чемпионата. Металлист 1925 наоборот переживает неудачную серию из трех поражений и располагается рядом с зоной вылета.

Стартовые составы команд:

Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Металлист 1925: Сидоренко – Капинус, Червак, Е. Ткачук, Фарина – Габелок, Бычек, Мартынюк – Ари, Дмитренко, Сидоров.

Динамо – Металлист 1925: анонс матча УПЛ