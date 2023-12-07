Матч Динамо – Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 7-го грудня, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на каналі "2+2", а також на ютуб-каналах Динамо та FootballHub..

Динамівці стараннями Миная довели кількість незіграних матчів у поточному чемпіонаті до чотирьох – це майже третина сезону. Вмістити таку кількість поєдинків у весняну частину буде важко, тож догравання з Металістом 1925 сьогодні є благом для "біло-синіх".

На жаль, поки що важко оцінити реальну силу Динамо. Так, в очі впадає радикальне спрощення ігрового стилю – тепер команда працює лонгболами, фланговими контратаками та великою кількістю єдиноборств. Замість красивої пасової гри підопічні Олександра Шовковського "ригають", задавлюючи конкурентів фізикою та навченістю грати в такому режимі з дитинства.

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Тільки за таких умов починає проявлятись клас Динамо – у гранда найсильніші виконавці для такого футболу, і вони є у великій кількості. Можна дістати юнака з U-17 і він швидко впишеться у футбол "біло-синіх", чого не було раніше. Як наслідок, кияни прибили Кривбас і Рух – а це одні з найпотужніших і найгнучкіших представників прагматичного напряму в футболі УПЛ.

От тільки вибірка матчів невелика. Під керівництвом Олександра Шовковського тільки два поєдинки й зіграли. Між тим, нинішню тактику киян не просто так називають спрощенням чи примітивізацією – так, вона підходить для цієї команди, однак подібна гра може вилитись у хаотичні розміни атаками.

Або ж навпаки – якщо суперник нахабно припаркується й віддасть м'яч, то працювати в режимі швидких флангів вже не вийде. Все одно доведеться створювати щось з позиційного наступу, а тут у Динамо проблеми.

А Металіст 1925 не можна недооцінювати. Так, харків'яни програли три матчі поспіль, а у дев'яти попередніх турах вони здобули лише одну перемогу при шести поразках (та й ту лишень за умов гри у більшості) – однак протягом останнього місяця команда виглядала зубасто. Були й хороші контратаки, і досить компактна оборона. Полісся виграло у "жовто-синіх" тільки завдяки сумнівному пенальті, з Ворсклою була нічия, Чорноморець переграли, а Шахтар мучився з підопічними Олега Голодюка до 60-х хвилин.

Звісно, були ще й 3:4 з Вересом, однак колектив забив тричі, граючи у меншості з 9-ї хвилини (знову постраждавши від арбітрів). І це при колосальних кадрових проблемах.

Металіст 1925 ніби й має заміну дискваліфікованим і травмованим, однак глибини складу вже не вистачає – а це ой як важливо у фізично виснажливих матчах УПЛ (особливо на нинішніх городах). У трьох попередніх турах харків'яни неодмінно пропускали в останній 30-хвилинці, що можна списати і на неможливість повноцінно замінити втомлених лідерів.

Але й переоцінювати Металіст 1925 не слід. Як не крути, команда йде у двох очках від зони вильоту. За показником очікуваних пропущених голів "жовто-сині" треті з кінця, а за очікуваними очками підопічні Олега Голодюка мали б йти у зоні перехідних матчів. Саме тому букмекери сьогодні й не вірять у його колектив.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ярмоленко, Діалло – Рудавський, Кравченко, Вачіберадзе

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Металіст 1925

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Бражко, Андрієвський – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Курило, Є. Ткачук, Фарина – Габелок, А. Ткачук, Мартинюк – Арі, Борячук, Юсов

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Олександра Шовковського дають 1.28, а на тріумф Металіста 1925 – 12.40. Нічию оцінили коефіцієнтом 5.90.

Фахівці очікують на високу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.64, аналогічний тотал менше – 2.27. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 2.00, а Андрія Борячука – на 3.50.

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