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Динамо – Мальме: Розенберг поскаржився на прихильність арбітра до киян

11:07 486 Читать на русском
Динамо – Мальме: Розенберг поскаржився на прихильність арбітра до киян
Маркус Розенберг / Фото ФК Динамо

Капітан шведського Мальме Маркус Розенберг має претензії до арбітражу за підсумками матчу Ліги Європи проти Динамо.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Коли ви – маленький клуб, як Мальме, то суддівство в єврокубках завжди ось таке, яким воно було у цьому матчі. Ситуація, коли в кінці поєдинку гравець Динамо віддав м'яч своєму воротарю, той взяв його в руки, а арбітр не відреагував, – вельми красномовна.

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Якщо в цей вечір арбітраж і був на чиємусь боці, то точно не на нашому. Нам не вистачає досвіду виступів в єврокубках, щоб судді ставилися до нас з більшою повагою", – цитує слова Розенберга Dynamo.kiev.ua.

Динамо разом із Копенгагеном очолює групу В. У Мальме та Лугано поки немає залікових балів.

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01:07
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Теги
Ліга Європи Маркус Розенберґ Маркус Розенберґ Динамо Динамо Мальме Мальме Динамо - Мальме
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