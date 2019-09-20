Динамо – Мальме: Розенберг поскаржився на прихильність арбітра до киян

Капітан шведського Мальме Маркус Розенберг має претензії до арбітражу за підсумками матчу Ліги Європи проти Динамо.

"Коли ви – маленький клуб, як Мальме, то суддівство в єврокубках завжди ось таке, яким воно було у цьому матчі. Ситуація, коли в кінці поєдинку гравець Динамо віддав м'яч своєму воротарю, той взяв його в руки, а арбітр не відреагував, – вельми красномовна.

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Якщо в цей вечір арбітраж і був на чиємусь боці, то точно не на нашому. Нам не вистачає досвіду виступів в єврокубках, щоб судді ставилися до нас з більшою повагою", – цитує слова Розенберга Dynamo.kiev.ua.

Динамо разом із Копенгагеном очолює групу В. У Мальме та Лугано поки немає залікових балів.

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