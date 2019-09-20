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Динамо – Мальме: Розенберг пожаловался на благосклонность арбитра к киевлянам

11:13 75 Читати українською
Динамо – Мальме: Розенберг пожаловался на благосклонность арбитра к киевлянам
Маркус Розенберг / Фото ФК Динамо

Капитан шведского Мальме Маркус Розенберг имеет претензии к арбитражу по итогам матча Лиги Европы против Динамо.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

"Когда вы – маленький клуб, как Мальме, то судейство в еврокубках всегда вот такое, каким оно было в этом матче. Ситуация, когда в конце поединка игрок Динамо отдал мяч своему вратарю, тот взял его в руки, а арбитр не отреагировал – весьма красноречива.

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Если в этот вечер арбитраж и был на чьей-то стороне, то точно не на нашей. Нам не хватает опыта выступлений в еврокубках, чтобы судьи относились к нам с большим уважением", – цитирует слова Розенберга Dynamo.kiev.ua.

Динамо вместе с Копенгагеном возглавляет группу В. У Мальме и Лугано пока нет зачетных баллов.

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Лига Европы Динамо Киев - Мальме Динамо Киев Динамо Киев Маркус Розенберг Маркус Розенберг Мальме Мальме
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