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Динамо – Копенгаген: Вербич недоволен своей игрой

08:53 35 Читати українською
Динамо – Копенгаген: Вербич недоволен своей игрой
Беньямин Вербич / AFP

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

"Хотелось выиграть, забить мяч. Недоволен своей игрой. Многие ошибался в начале матча. Для меня и Беседина была тяжелая встреча. Много борьбы. Нужно все это проанализировать.

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Мы пытались получать мяч за спину защитников, ведь в середине поля было много игроков. Мы добыли много побед подряд. У нас качественные тренировки и хороший наставник. С Копенгагеном нам нужно было добавить.

Физически чувствуем хорошо, поэтому сильнее провели второй тайм. Нужно играть так с самого начала, и все будет еще лучше. Нам не хватило второго мяча, но соперник играл очень дисциплинированно. Также хочу сказать, что мне было приятно видеть болельщиков Копенгагена", в поделился Вербич в комментарии Динамомании.

Напомним, Динамо расписало ничью с Копенгагеном (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Добавим, что Вербич выступал за датчан с 2015 по 2018 годы.

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Копенгаген Копенгаген Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Копенгаген Лига Европы Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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