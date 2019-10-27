Динамо – Карпати: Шабанов спрогнозував хід поєдинку

Захисник Динамо Артем Шабанов поділився очікуваннями від матчу 12-го туру УПЛ проти Карпат.

"Ми серйозно налаштовуємося на кожну гру, особливо тепер, коли граємо двічі на тиждень. Рухаємося від одного поєдинку до іншого. Ще нещодавно всі наші думки були про поєдинок Ліги Європи з Копенгагеном, а вже наступного дня перелаштувалися на Карпати.

Динамо – Карпати: анонс матчу УПЛ

Зараз у Карпат новий тренер – Роман Санжар. Думаю, він навчить команду хорошому футболу. Ми знайомі по роботі в Олімпіку, і можу сказати, що він уміє згуртувати команду, тож упевнений, що вийде цікава гра. Нам з усіма суперниками хочеться показувати якісний футбол та гідну гру. Напевне, поговоримо із Санжаром, але вже після матчу.

Думаю, Карпати діятимуть від оборони і будуватимуть свою гру на контратаках. Чи заслужене 9-те місце, на якому ідуть Карпати? Нехай вони самі дадуть відповідь на це запитання", – поділився Шабанов у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, матч Динамо – Карпати відбудеться сьогодні, 27 жовтня, початок гри о 17:00.

"У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і Динамо