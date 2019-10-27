Динамо – Карпаты: Шабанов спрогнозировал ход поединка

Защитник Динамо Артем Шабанов поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против Карпат.

"Мы серьезно настраиваемся на каждую игру, особенно теперь, когда играем дважды в неделю. Двигаемся от одного поединка к другому. Еще недавно все наши мысли были о поединке Лиги Европы с Копенгагеном, а уже на следующий день перестроились на Карпаты.

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Сейчас у Карпат новый тренер – Роман Санжар. Думаю, он научит команду хорошему футболу. Мы знакомы по работе в Олимпике, и могу сказать, что он умеет сплотить команду, поэтому уверен, что получится интересная игра. Нам со всеми соперниками хочется показывать качественный футбол и достойную игру. Наверное, поговорим с Санжаром, но уже после матча.

Думаю, Карпаты действовать от обороны и строить свою игру на контратаках. Заслуженное 9-е место, на котором идут Карпаты? Пусть они сами ответят на этот вопрос", – поделился Шабанов в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, матч Динамо – Карпаты состоится сегодня, 27 октября, начало игры в 17:00.

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