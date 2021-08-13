Динамо зустрінеться з Інтером в рамках чергового спарингу. Де дивитися матч Динамо – Інтер, читайте на "Футбол 24.

Вже завтра, 14 серпня, Динамо проведе товариський поєдинок з міланським Інтером, який є чинним володарем Скудетто. Стартовий свисток на арені U-Power Stadium у Монці пролунає о 19:30.

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Як повідомляє офіційний сайт киян, переглянути контрольний матч можна буде на двох ресурсах – на Youtube-каналі Динамо, а також на 2+2. Також гру покажуть ще два мовники: український FootballHub та італійський телеканал Sky Sport.

Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу вже стартували в УПЛ, захопивши лідерство після трьох зіграних турів. Водночас Інтер лише продовжує підготовку, перший офіційний поєдинок команда Сімоне Індзагі проведе 21 серпня проти Дженоа.

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