Динамо – Десна: центральний матч другого туру УПЛ відбудеться без глядачів
16:55 - Читать на русском
Пандемія продовжує заважати вболівальникам повноцінно насолоджуватись футболом.
Динамо закриє трибуни НСК Олімпійський на центральний матч другого туру УПЛ проти Десни, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Такі заходи безпеки вже традиційно зумовлені коронавірусом. Кияни закликають підтримати улюблену команду при в'їзді клубного автобуса на стадіон.
Зустріч Динамо та Десни відбудеться 11 вересня, початок о 19:00. У першому турі чемпіонату України столичний клуб розгромив донецький Олімпік (4:1).
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