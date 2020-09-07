Динамо – Десна: центральный матч второго тура УПЛ пройдет без зрителей
17:00 - Читати українською
Пандемия продолжает мешать болельщикам полноценно наслаждаться футболом.
Динамо закроет трибуны НСК Олимпийский на центральный матч второго тура УПЛ против Десны, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Такие меры безопасности уже традиционно обусловленны коронавирусом. Киевляне призывают поддержать любимую команду при въезде клубного автобуса на стадион.
Встреча Динамо и Десны состоится 11 сентября, начало в 19:00. В первом туре чемпионата Украины столичный клуб разгромил донецкий Олимпик (4:1).
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