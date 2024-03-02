Динамо в рамках 19-го туру УПЛ приймає Чорноморець. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч між Динамо та Чорноморцем стартує о 15:30 за київським часом. Пряма трансляція доступна на офіційному YouTube-каналі киян або у цій новині. За основними подіями можна стежити у онлайні "Футбол 24".

Динамо – Чорноморець: анонс матчу УПЛ

Команди по-різному стартували після зимової паузи. Якщо Динамо перестріляло амбітний Металіст 1925 (4:2), то Чорноморець ледь врятувався на останніх хвилинах у дуелі з новачком УПЛ Оболонню (1:1). Однак, саме одесити були тією командою, яка завдала киянам поразки (3:2) у першій частині чемпіонату і відібрала очки у другому колі минулого сезону (3:2).

Стартові склади команд

Динамо: 1. Бущан – 20. Караваєв, 4. Попов, 32. Михавко, 2. Вівчаренко – 6. Бражко, 8. Шепелєв, 10. Шапаренко, 9. Волошин, 22. Кабаєв – 11. Ванат.

Запасні: 32. Нещерет, 51. Моргун, 18. Андрієвський, 21. Супряга, 24. Тимчик, 25. Дячук, 30. Діалло, 34. Сирота, 37. Царенко, 40. Біловар, 44. Дубінчак, 77. Беніто.

Чорноморець: 1. Варакута – 11. Бойчук, 79. Салюк, 5. Гучек, 45. Брагару – 27. Васильєв, 7. Кузик, 20. Авагімян, 77. Штогрін, 39. Бадібанга – 70. Ієде.

Запасні: 71. Вічний, 31. Білик, 10. Іпалібо, 23. Гомес, 12. Шаповал, 32. Присяжнюк, 21. Ухань, 4. Ситников, 22. Арсич, 30. Данилюк, 17. Голуб.