Динамо в рамках 19-го тура УПЛ принимает Черноморец. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч между Динамо и Черноморцем стартует в 15:30 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на официальном YouTube-канале киевлян или в этой новости. За основными событиями можно следить в онлайне "Футбол 24".

Динамо – Черноморец: анонс матча УПЛ

Команды по-разному стартовали после зимней паузы. Если Динамо перестреляло амбициозный Металлист 1925 (4:2), то Черноморец едва спасся на последних минутах в дуэли с новичком УПЛ Оболонью (1:1). Однако, именно одесситы были той командой, которая нанесла киевлянам поражение (3:2) в первой части чемпионата и отобрала очки во втором круге прошлого сезона (3:2).

Стартовые составы команд

Динамо: 1. Бущан – 20. Караваев, 4. Попов, 32. Михавко, 2. Вивчаренко – 6. Бражко, 8. Шепелев, 10. Шапаренко, 9. Волошин, 22. Кабаев – 11. Ванат.

Запасные: 32. Нещерет, 51. Моргун, 18. Андриевский, 21. Супряга, 24. Тымчик, 25. Дячук, 30. Диалло, 34. Сирота, 37. Царенко, 40. Биловар, 44. Дубинчак, 77. Бенито.

Черноморец: 1. Варакута – 11. Бойчук, 79. Салюк, 5. Гучек, 45. Брагару – 27. Васильев, 7. Кузык, 20. Авагимян, 77. Штогрин, 39. Бадибанга – 70. Иеде.

Запасные: 71. Вечный, 31. Билык, 10. Ипалибо, 23. Гомес, 12. Шаповал, 32. Присяжнюк, 21. Ухань, 4. Ситников, 22. Арсич, 30. Данилюк, 17. Голуб.