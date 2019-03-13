Динамо – Челсі: Оуен зробив прогноз на матч Ліги Європи

Екс-нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Майкл Оуен поділився думками щодо матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Челсі.

"У Челсі є зручна перевага після першого матчу. Відчуваю, в Києві "сині" зроблять більш, ніж достатньо, щоб вийти до чвертьфіналу.

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Вони втратили два важливі очки в матчі з Вулверхемптоном, але Еден Азар дуже допоможе своїй команді в кінці сезону. Мій прогноз – 1:0 на користь Челсі", – цитує сказав Оуена Metro.

Нагадаємо, в першому поєдинку між Челсі та Динамо кияни програли з розгромним рахунком 3:0. Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 14 березня, початок о 19:55.

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