toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАЛЬКЕ ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО РЕАЛ МАДРИД ХОФФЕНХАЙМ U-19 - ДИНАМО U-19

Динамо – Челсі: Оуен зробив прогноз на матч Ліги Європи

07:30 1251 Читать на русском
Динамо – Челсі: Оуен зробив прогноз на матч Ліги Європи
Майкл Оуен / Фото FourFourTwo

Екс-нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Майкл Оуен поділився думками щодо матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Челсі.

 

"У Челсі є зручна перевага після першого матчу. Відчуваю, в Києві "сині" зроблять більш, ніж достатньо, щоб вийти до чвертьфіналу.

Динамо – Челсі: бригада арбітрів із Німеччини працюватиме на матчі Ліги Європи

Вони втратили два важливі очки в матчі з Вулверхемптоном, але Еден Азар дуже допоможе своїй команді в кінці сезону. Мій прогноз – 1:0 на користь Челсі", – цитує сказав Оуена Metro.

Нагадаємо, в першому поєдинку між Челсі та Динамо кияни програли з розгромним рахунком 3:0. Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 14 березня, початок о 19:55.

"У футболі можливо все, крім камбеку Динамо", або Шевченко повернувся: англійські ЗМІ про матч киян з Челсі в ЛЄ

Теги
Динамо Динамо Челсі Челсі Ліга Європи Динамо - Челсі Майкл Оуен Майкл Оуен
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
22
хв
Баварія
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук