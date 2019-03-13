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Динамо – Челси: Оуэн сделал прогноз на матч Лиги Европы

07:30 109 Читати українською
Динамо – Челси: Оуэн сделал прогноз на матч Лиги Европы
Майкл Оуэн / Фото FourFourTwo

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Майкл Оуэн поделился мыслями относительно матча 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Челси.

 

"У Челси есть удобное преимущество после первого матча. Чувствую, в Киеве "синие" сделают более чем достаточно, чтобы выйти в четвертьфинал.

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Они потеряли два важных очка в матче с Вулверхэмптоном, но Эден Азар очень поможет своей команде в конце сезона. Мой прогноз – 1:0 в пользу Челси", – цитирует Оуэна Metro.

Напомним, в первом поединке между Челси и Динамо киевляне проиграли с разгромным счетом 3:0. Ответный матч между этими соперниками состоится 14 марта, начало в 19:55.

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