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Динамо – Челсі: один з гравців став жертвою расистських образ вболівальників, – офіційна заява клубу

15:24 1087 Читать на русском
Динамо – Челсі: один з гравців став жертвою расистських образ вболівальників, – офіційна заява клубу
Динамо – Челсі

Челсі опублікував офіційну заяву щодо расистських вигуків на адресу одного зі своїх гравців.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Ми підтверджуємо повідомлення про прояви расизму на адресу одного з наших футболістів на останніх хвилинах гри в Києві від невеликої частини вболівальників господарів. Ми щиро засуджуємо цю огидну поведінку.

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Про цей інцидент було повідомлено головному арбітру відразу після гри, а голова і секретар клубу поговорили з делегатом УЄФА після матчу. Очікуємо, що УЄФА проведе ретельне розслідування, а Челсі, від себе, забезпечить повну співпрацю", – йдеться у офіційній заяві лондонського клубу.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі відбувся 14 березня, підопічні Мауріціо Саррі розбили киян з рахунком 5:0.

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Головне Челсі Челсі Ліга Європи УЄФА футбольні фанати Динамо - Челсі
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