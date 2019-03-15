Динамо – Челсі: троє гравців "аристократів" потрапили до символічної збірної тижня в Лізі Європи

Прес-служба УЄФА оприлюднила символічну збірну тижня в Лізі Європи.
До 11-и найкращих потрапили троє гравців Челсі, який вчора розтрощив на виїзді київське Динамо (5:0).
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Зауважимо, що до символічної збірної делегували своїх представників всього 4 клуби – Славія, Челсі, Бенфіка та Арсенал.
Символічна збірна тижня в Лізі Європи:
Воротар: Влаходіомс (Бенфіка);
Захисники: Алонсо (Челсі), Ферро (Бенфіка), Нгаду-Нгаджі (Славія), Грімальдо (Бенфіка);
Півзахисники: Мейтленд-Найлс (Арсенал), Піцці (Бенфіка), Соучек (Славія), Хадсон-Одой (Челсі);
Нападники: Обамеянг (Арсенал), Жиру (Челсі).
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