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Динамо – Челсі: троє гравців "аристократів" потрапили до символічної збірної тижня в Лізі Європи

19:15 193 Читать на русском
Динамо – Челсі: троє гравців "аристократів" потрапили до символічної збірної тижня в Лізі Європи
ФК Челсі

Прес-служба УЄФА оприлюднила символічну збірну тижня в Лізі Європи.

До 11-и найкращих потрапили троє гравців Челсі, який вчора розтрощив на виїзді київське Динамо (5:0).

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Зауважимо, що до символічної збірної делегували своїх представників всього 4 клуби – Славія, Челсі, Бенфіка та Арсенал.

Символічна збірна тижня в Лізі Європи:

Воротар: Влаходіомс (Бенфіка);

Захисники: Алонсо (Челсі), Ферро (Бенфіка), Нгаду-Нгаджі (Славія), Грімальдо (Бенфіка);

Півзахисники: Мейтленд-Найлс (Арсенал), Піцці (Бенфіка), Соучек (Славія), Хадсон-Одой (Челсі);

Нападники: Обамеянг (Арсенал), Жиру (Челсі).

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Арсенал Арсенал Челсі Челсі Бенфіка Бенфіка Ліга Європи Славія Прага Славія Прага
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