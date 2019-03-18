Динамо – Челси: один из игроков стал жертвой расистских оскорблений болельщиков, – официальное заявление клуба

Челси опубликовал официальное заявление о расистских выкриках в адрес одного из своих игроков.

"Мы подтверждаем сообщения о проявлениях расизма в адрес одного из наших футболистов на последних минутах игры в Киеве от небольшой части болельщиков хозяев. Мы искренне осуждаем это отвратительное поведение.

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Об этом инциденте было сообщено главному арбитру сразу после игры, а председатель и секретарь клуба поговорили с делегатом УЕФА после матча. Ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование, а Челси, от себя, обеспечит полное сотрудничество", – говорится в официальном заявлении лондонского клуба.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси состоялся 14 марта, подопечные Маурицио Сарри разбили киевлян со счетом 5:0.

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