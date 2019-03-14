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Динамо – Челсі: Хацкевич відмовився обговорювати питання відставки

14 березня 22:29 2615 Читать на русском
Динамо – Челсі: Хацкевич відмовився обговорювати питання відставки
Олександр Хацкевич / ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич відмовився коментувати своє майбутнє у київському клубі.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Чи відчуваю я сили далі працювати з командою та не подавати у відставку? Тут я не буду обговорювати це питання", – сказав Хацкевич на післяматчевій прес-конференції після розгромної поразки від Челсі (0:5).

Динамо – Челсі – відео голів

Нагадаємо, "біло-сині" поступилися Челсі із загальним рахунком 0:8 за сумою двох матчів та вилетіли з плей-офф Ліги Європи.

Челсі розбомбив Динамо і пройшов у чвертьфінал Ліги Європи – найбільша домашня поразка в історії Києва

Джерело: Футбол 24
Теги
Ліга Європи Динамо - Челсі Динамо Динамо Челсі Челсі Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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