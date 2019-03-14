Динамо – Челсі: Хацкевич відмовився обговорювати питання відставки

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич відмовився коментувати своє майбутнє у київському клубі.

"Чи відчуваю я сили далі працювати з командою та не подавати у відставку? Тут я не буду обговорювати це питання", – сказав Хацкевич на післяматчевій прес-конференції після розгромної поразки від Челсі (0:5).

Динамо – Челсі – відео голів

Нагадаємо, "біло-сині" поступилися Челсі із загальним рахунком 0:8 за сумою двох матчів та вилетіли з плей-офф Ліги Європи.

Челсі розбомбив Динамо і пройшов у чвертьфінал Ліги Європи – найбільша домашня поразка в історії Києва