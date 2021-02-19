Динамо – Брюгге: визначився найкращий та найгірший гравець киян за даними Instat
01:16 - Читать на русском
Форвард Динамо Артем Бєсєдін не зможе похизуватись першим матчем 1/16 фіналу ЛЄ.
завершено
Брендон Мехеле 67’
67’ Брендон Мехеле
Найкращим гравцем матчу Динамо – Брюгге (1:1) у складі киян за статистичними даними Instat став захисник Віталій Миколенко, повідомляє Tribuna.com. Оборонець набрав 308 балів.
Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу
На противагу Миколенку найгіршим футболістом "біло-синіх" за мотивами гри став нападник Артем Бєсєдін – 198 балів від Instat. Серед обох команд статус MVP завоював захисник Брюгге Брендон Мехеле (348).
Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого.
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