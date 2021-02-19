Динамо – Брюгге: определился лучший и худший игрок киевлян по данным Instat
01:16 - Читати українською
Форвард Динамо Артем Беседин не сможет похвастаться первым матчем 1/16 финала ЛЕ.
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Брендон Мехеле 67’
67’ Брендон Мехеле
Лучшим игроком матча Динамо - Брюгге (1: 1) в составе киевлян по статистическим данным Instat стал защитник Виталий Миколенко, сообщает Tribuna.com. Защитник набрал 308 баллов.
Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча
В противоположность Миколенко худшим футболистом "бело-синих" по мотивам игры стал нападающий Артем Беседин – 198 баллов от Instat. Среди обеих команд статус MVP завоевал защитник Брюгге Брандон Мешел (348).
Матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля.
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