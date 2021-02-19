Головний тренер Брюгге Філіпп Клеман не міг допомогти свої команді на лаві для запасних під час матчу проти Динамо.

Нагадаємо, напередодні 46-річний фахівець здав позитивний тест на коронавірус і навіть не полетів у Київ. Командою керував тренер молодіжки Брюгге Рік Де Міл, однак наставники постійно перебували на зв'язку.

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"Ми плідно поспілкувалися з Клеманом перед матчем, а також під час перерви. Ми точно знали, яким був план, і все чудово обговорили. Це полегшило внесення змін упродовж гри.

Я намагався продовжити лінію головного тренера. У будь-якому випадку, я дуже радий за команду і тренера, за роботу, яку виконали хлопці, і за результат. Я буду готовий до тих пір, поки буду їм потрібен", – цитує Де Міла voetbalnieuws.

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