Динамо – Брюгге: наставник бельгійців давав команді вказівки під час перерви, хоча перебуває на ізоляції
Головний тренер Брюгге Філіпп Клеман не міг допомогти свої команді на лаві для запасних під час матчу проти Динамо.
Нагадаємо, напередодні 46-річний фахівець здав позитивний тест на коронавірус і навіть не полетів у Київ. Командою керував тренер молодіжки Брюгге Рік Де Міл, однак наставники постійно перебували на зв'язку.
Динамо втратило перемогу над Брюгге в 1/16 ЛЄ – шедевр Буяльського, несподіваний винуватець невдачі від Луческу
"Ми плідно поспілкувалися з Клеманом перед матчем, а також під час перерви. Ми точно знали, яким був план, і все чудово обговорили. Це полегшило внесення змін упродовж гри.
Я намагався продовжити лінію головного тренера. У будь-якому випадку, я дуже радий за команду і тренера, за роботу, яку виконали хлопці, і за результат. Я буду готовий до тих пір, поки буду їм потрібен", – цитує Де Міла voetbalnieuws.
"Розморозили морозильну камеру": бельгійські ЗМІ назвали слабке місце Динамо, а легенда Брюгге лютує через Буяльського