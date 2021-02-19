Главный тренер Брюгге Филипп Клеман не мог помочь своей команде на скамейке запасных во время матча против Динамо.

Напомним, накануне 46-летний специалист сдал положительный тест на коронавирус и даже не полетел в Киев. Командой руководил тренер молодежки Брюгге Рик Де Мил, однако наставники постоянно находились на связи.

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"Мы плодотворно пообщались с Клеманом перед матчем, а также во время перерыва. Мы точно знали, каким был план, и все прекрасно обсудили. Это облегчило внесение изменений в течение игры.

Я пытался продолжить линию главного тренера. В любом случае я очень рад за команду и тренера, за работу, которую выполнили ребята, и за результат. Я буду готов до тех пор, пока буду им нужен", – цитирует Де Мила voetbalnieuws.

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