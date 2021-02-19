Динамо – Брюгге: наставник бельгийцев давал команде указания во время перерыва, хотя находится на изоляции
Главный тренер Брюгге Филипп Клеман не мог помочь своей команде на скамейке запасных во время матча против Динамо.
Напомним, накануне 46-летний специалист сдал положительный тест на коронавирус и даже не полетел в Киев. Командой руководил тренер молодежки Брюгге Рик Де Мил, однако наставники постоянно находились на связи.
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"Мы плодотворно пообщались с Клеманом перед матчем, а также во время перерыва. Мы точно знали, каким был план, и все прекрасно обсудили. Это облегчило внесение изменений в течение игры.
Я пытался продолжить линию главного тренера. В любом случае я очень рад за команду и тренера, за работу, которую выполнили ребята, и за результат. Я буду готов до тех пор, пока буду им нужен", – цитирует Де Мила voetbalnieuws.
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