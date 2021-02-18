Півзахисник Брюгге Матс Рітс також не зможе допомогти команді у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Хавбек здав позитивний тест на коронавірус, через що він не потрапив до заявки Брюгге на матч з Динамо, наводить слова наставника команди Ріка Де Міла офіційний твіттер клубу.

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Рітса вже сьогодні транспортують до Бельгії, де він буде поміщений на карантин. Цікаво, що саме він допоміг Брюгге здобути домашню перемогу в попередньому протистоянні з Динамо, заробивши вирішальний пенальті.

Нагадаємо, початок зустрічі, яка відбудеться вже сьогодні, 18 лютого, перенесли з 19:55 на 17:00 через морози. До слова, поєдинок пройде з уболівальниками на трибунах.

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