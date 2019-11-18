Йовічевіч: Коли перейшов у Карпати, розмовляв російською, але з часом все зрозумів

Колишній наставник Карпат Ігор Йовічевіч, який зараз очолює загребське Динамо U-19, розповів про те, як він вивчав українську мову після переїзду до Львова.

"Я грав за Карпати у 2003-2004 роках. Тоді розмовляв російською мовою. Але з часом зрозумів регіон, місто, в якому я живу, думки, традиції та культуру людей. До того грав в Іспанії, Японії та інших країнах і вчив їхні мови. Не бачу проблеми, щоб у такий спосіб показати свою повагу. Це не удар по власному его. Навпаки, так людина себе збагачує.

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Не сказав би, що українська та хорватські мови схожі. Українська – дуже мелодійна, подібна на італійську. Коли люди говорять, то наче співають.

Читав багато літератури, намагався зі всіма спілкуватися українською. Мені ніколи не було соромно перепитати, що означає те чи інше слово, як його правильно вимовляти. Мої сини та дружина теж говорять українською. Філіп і Маркос закінчили школу у Львові. Робив з ними домашнє завдання. Моя сім’я провела шість незабутніх років в Україні. Часто згадуємо людей, які нам допомагали. Ми почували себе українцями. І гімн України співаємо так само, як хорватський", – цитує Йовічевіча ua.tribuna.com.

Нагадаємо, Ігор Йовічевіч провів за Карпати 26 матчів у статусі гравця, а згодом працював головним тренером молодіжної та основної команди "зелено-білих".

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