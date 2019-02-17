Дом Боатенга ограбили на 300 тысяч евро, пока хавбек противостоял Вальядолиду

Кевин-Принс Боатенг на матчи против Вальядолида / Фото ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Кевин-Принс Боатенг получил серьезный удар "по карману".

В матче 24-го тура Ла Лиги Барселона обыграла Вальядолид, а Кевин-Принс Боатенг попал в стартовый состав команды. Однако, вряд ли этими приятными моментами запомнится ганскому полузащитнику вечер 16 февраля.

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Злоумышленники проникли в дом хавбека и вынесли оттуда имущества на 300 тысяч евро, пока Боатенг пытался забить Вальядолиду, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, в январе 31-летний Кевин-Принс перебрался на Камп Ноу из Сассуоло на правах аренды до конца текущего сезона.

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