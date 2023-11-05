Іранський Сепахан був покараний за інцидент перед матчем азійської Ліги чемпіонів проти саудівського Аль-Іттіхада.

Ще у жовтні перед матчем азійської Ліги чемпіонів між Сепаханом та Аль-Іттіхадом розгорівся скандал – саудівці відмовились виходити на поле через бюст диктатора Касема Сулеймані на стадіоні.

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Матч був скасований, а Сепахан отримав покарання. За інформацією Reuters, іранцям була зарахована технічна поразка (0:3), а домашній стадіон був дискваліфікований. До цього клуб ще й оштрафували на 200 тисяч доларів.

Зазначимо, що Сулеймані – іранський військовий діяч, генерал-лейтенант і командувач спецпідрозділу Аль-Кудс у складі Корпусу Вартових Ісламської революції. Він надавав військову підтримку угрупованням ХАМАС і Хезболла, а також допомагав уряду Башара Асада під час громадянської війни в Сирії. У 2011 році США занесли Касема до списку терористів, звинувативши його в змові з метою вбивства посла Саудівської Аравії у Вашингтоні.

На стадіоні Накш-е-джахан бюст Сулеймані розташований між лавками запасних, що було сприйнято представниками Аль-Іттіхада як провокація.

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