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"Просто ох**ти!" – Саррі про фантастичний гол Роналду з висоти 2,56 м

08:00 1008 Читать на русском
"Просто ох**ти!" – Саррі про фантастичний гол Роналду з висоти 2,56 м
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував неймовірний гол нападника туринців Кріштіану Роналду в матчі 17-го туру Серії А проти Сампдорії (2:1).

35’ Джанлука Капрарі
90+2’ Джанлука Капрарі
 
Пауло Дибала 19’
Кріштіану Роналду 45’
19’ Пауло Дибала
35’ Джанлука Капрарі
45’ Кріштіану Роналду
90+2’ Джанлука Капрарі

"Коли Роналду забив, я думав те ж саме, що і у випадку з Дибалою. Ох**ти. Просто "вау" не відображає всього захвату. Вони обидва забили видатні голи.

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М'яч, забитий Роналду, – особливий. Той час, який він пробув в повітрі – це неймовірно довго. Приголомшливо з точки зору фізики і техніки", – цитує Саррі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Роналду забив переможний гол Ювентуса в матчі проти Сампдорії. Кріштіану вистрибнув на 71 см і зустрівся з м'ячем на висоті 2,56 м.

У поточному сезоні португальський нападник провів за туринців 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись 12 голами і 2 результативними передачами.

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