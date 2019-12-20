"Просто ох**ти!" – Саррі про фантастичний гол Роналду з висоти 2,56 м

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував неймовірний гол нападника туринців Кріштіану Роналду в матчі 17-го туру Серії А проти Сампдорії (2:1).

"Коли Роналду забив, я думав те ж саме, що і у випадку з Дибалою. Ох**ти. Просто "вау" не відображає всього захвату. Вони обидва забили видатні голи.

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М'яч, забитий Роналду, – особливий. Той час, який він пробув в повітрі – це неймовірно довго. Приголомшливо з точки зору фізики і техніки", – цитує Саррі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Роналду забив переможний гол Ювентуса в матчі проти Сампдорії. Кріштіану вистрибнув на 71 см і зустрівся з м'ячем на висоті 2,56 м.

У поточному сезоні португальський нападник провів за туринців 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись 12 голами і 2 результативними передачами.

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