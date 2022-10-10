Матч 9-го тура Серии А против Лечче завершился неудачно для Пауло Дибалы, несмотря на победу Ромы со счетом 2:1.

Мышечное повреждение 28-летнего аргентинца выглядит серьезным. Сегодня, 10 октября, состоится медосмотр, информирует Фабрицио Романо .

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"Я скорее скажу, что это не выглядит хорошо, чем скажу, что это выглядит плохо. К сожалению, это выглядит скорее плохо, чем хорошо.

Сыграет ли он в 2023-м? Я не врач, и я не общался с врачом, но, судя по опыту и тому, что я понял во время разговора с Пауло, будет трудно снова увидеть его раньше", – цитирует Моуринью официальный сайт Ромы .

Напомним, Аргентина в ноябре-декабре сыграет на ЧМ-2022 в Катаре против Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Дибала провел 11 матчей за "волков", в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

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