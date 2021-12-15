В поединке 17-го тура АПЛ Манчестер Сити – Лидс случился курьезный эпизод.

Манчестер Сити разбомбил Лидс с редким счетом – Зинченко избежал удаления и приложился к паре голов в матче лидера АПЛ

Во время одной из атак гостей защитник "горожан" Рубен Диаш самоотверженно бросился блокировать удар соперника. Попытки игрока Лидса убрать португальца провалились, ведь Рубен начал ползать перед мячом. Этот момент сразу стал вирусным в сети.

Манчестер Сити в итоге не оставил живого места от соперника, одержав победу со счетом 7:0.

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