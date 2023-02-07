Вінгер Самба Діалло вирушив до молодіжної збірної Сенегалу, яка готується до участі в Кубку африканських націй U-20, інформує офіційний сайт киян.

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Динамо могло не відпускати 20-річного гравця, оскільки цей турнір не входить у офіційне вікно ФІФА. Якщо Сенегал дійде до вирішальних стадій, то Діалло пропустить початок другої частини УПЛ. Цього року КАН U-20 відбудеться в Єгипті з 19 лютого до 11 березня. Динамо відновить сезон 3 березня проти Інгульця, а супербитва зі СК Дніпро-1 запланована якраз на 11 березня.

На груповій стадії Сенегал зіграє у квартеті з Нігерією (19 лютого), Мозамбіком (22 лютого) та господарями змагань єгиптянами (25 лютого). Діалло в першій половині сезону награв за Динамо лише 11 хвилин, але на початку зборів регулярно виходив у основі і міг розраховувати на більшу практику після відходу Віктора Циганкова.

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